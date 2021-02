Cardinal sofre rutura no tendão de Aquiles e pára até ao final do ano

JN/Agências Hoje às 19:17 Facebook

O pivot internacional português Fernando Cardinal, de 35 anos, sofreu uma rotura no tendão de Aquiles, ao serviço da equipa de futsal do Sporting, e ficará afastado da competição entre oito a 10 meses, informaram esta quinta-feira os leões.

"Cardinal sofreu uma rotura do tendão de Aquiles direito, no jogo de quarta-feira diante do Dínamo Sanjoanense, e vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias", indicou o Sporting, num comunicado publicado no site oficial.

Segundo a nota assinada pelo médico das modalidades do Sporting, Dr. Filipe Bettencourt, "este tipo de lesões pode obrigar a um período de paragem entre oito a 10 meses, dependendo de vários fatores".