Carlo Ancelotti despedido após apurar Nápoles na Liga dos Campeões

Agora é oficial. E, de acordo com as informações que circulam em Itália, Gennaro Gattuso é o principal candidato a substituir Ancelotti no banco do Nápoles.

O Nápoles quebrou, esta terça-feira, um ciclo de nove jogos consecutivos sem somar qualquer triunfo, ao vencer o Genk, por 4-0, o que lhe permitiu apurar-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Ainda assim, no final do jogo, Carlo Ancelotti acabou por ser demitido. A rescisão do contrato foi anunciada pelos napolitanos nas redes sociais. Recorde-se que, devido aos maus resultados, há muito que a relação entre o treinador e a direção não era a mais saudável.