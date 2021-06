Carlo Ancelotti é o novo treinador do Real Madrid

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:22 Facebook

O Real Madrid confirmou, esta terça-feira, a chegada do treinador italiano para substituir Zidane no comando técnico dos merengues.

CarloAncelotti está de regresso a uma casa que conhece bem. O treinador italiano foi o escolhido de Florentino Pérez para substituir Zidane, que conquistou três Ligas dos Campeões e está de saída por "o clube não dar a confiança necessária".

O treinador italiano, que já assumiu o clube de Madrid de 2013 a 2015, assinou um contrato válido por três temporadas e será apresentado na manhã de quarta-feira.

Com 61 anos, Ancelotti tem já um vasto currículo, com passagens por Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern, Nápoles e Everton. No palmarés, conta com 21 títulos, dos quais se destacam três Supertaças Europeias e três Ligas dos Campeões.