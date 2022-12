Carlo Ancelotti quer continuar em Madrid e fecha a porta ao Brasil

JN Hoje às 11:31 Facebook

Apontado como uma das prioridades da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o cargo de selecionador da "Canarinha", Carlo Ancelotti praticamente fechou a porta à possibilidade.

"Não sei o que o futuro me reserva, mas estou muito bem em Madrid. Haverá tempo para pensar no meu futuro. Tenho contrato até 2024 e, se o Real Madrid não me despedir antes, não vou sair", garantiu o técnico, à rádio italiana "Rai 1".

Carlo Ancelotti conduziu os "merengues" à conquista da Liga espanhola e da Liga dos Campeões, na época passada.

Após a saída de Tite do cargo de selecionador do Brasil, o treinador italiano era visto como um dos alvos prioritários da CBF, que terá de procurar uma alternativa.

De recordar que os portugueses Abel Ferreira (Palmeiras) e Jorge Jesus (Fenerbahçe) foram alguns dos nomes apontados ao cargo, numa lista que conta ainda com os brasileiros Fernando Diniz (Fluminense) ou Dorival Júnior (ex-Flamengo), entre muitos outros.