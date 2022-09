Carlos Alcaraz completa os quartos de final do US Open

JN/Agências Hoje às 12:10 Facebook

O tenista espanhol mantém-se assim na luta para chegar a número um do ranking mundial e vai lutar com Jannik Sinner pela presença nas meias-finais.

O espanhol Carlos Alcaraz continua na luta pelo topo do 'ranking' mundial, após eliminar o croata Marin Cilic e garantir o acesso aos quartos de final do Open dos Estados Unidos, marcando duelo com o italiano Jannik Sinner.

A encerrar a sessão noturna, na madrugada desta terça-feira, no Arthur Ashe Stadium, o número quatro do mundo e o campeão do quarto e último 'major' da temporada em 2014, protagonizaram um longo e muito disputado encontro, só decidido ao fim de cinco 'sets', pelos parciais de 6-4, 3-6, 6-4, 4-6 e 6-3.

Num embate que terminou às 02:23 (hora local), o quarto encontro a terminar mais tarde na história do torneio norte-americano, o tenista de Múrcia, de 19 anos, assegurou a passagem aos 'quartos' pelo segundo ano consecutivo, ao final de três horas e 54 minutos.

O próximo adversário do espanhol será o também jovem Jannik Sinner, de 21 anos, 13.º colocado na hierarquia mundial, que superou nos oitavos de final o bielorrusso Ilya Ivashka (73.º) também em cinco equilibradas partidas, com os parciais de 6-1, 5-7, 6-2, 4-6 e 6-3, ao cabo de três horas e 48 minutos.

No quadro de singulares femininos, a bielorrussa Aryna Sabalenka, sexta classificada no 'ranking' WTA, qualificou-se, pelo segundo ano consecutivo para os 'quartos', graças ao triunfo sobre a norte-americana Danielle Collins (19.ª WTA), por 3-6, 6-3 e 6-2.

Na eliminatória seguinte, Sabalenka terá como adversária a checa Karolina Pliskova, antiga líder da hierarquia mundial e atual 22.ª classificada, que bateu a bielorrussa Victoria Azarenka, vice-campeã em Nova Iorque em 2012, 2013 e 2010, em três 'sets', com os parciais de 7-5, 6-7 (5-7) e 6-2.