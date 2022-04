Carlos Alcaraz faz história em Miami e segue rumo ao estrelato

JN/Agências Hoje às 21:26 Facebook

Com 18 anos e 333 dias, o tenista espanhol Carlos Alcaraz tornou-se no mais jovem de sempre a conquistar o título do Masters 1000 de Miami.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz tornou-se, neste domingo, o mais jovem vencedor da história do Masters 1000 de Miami, ao vencer a final frente ao norueguês Casper Rudd.

Num encontro entre dois tenistas que se estreavam em finais de Masters 1000, Alcaraz, 16.º do ranking mundial, superou Ruud, oitavo, por 7-5, 6-4, ao fim de uma hora e 53 minutos.

Com 18 anos e 333 dias, Alcaraz tornou-se o mais jovem vencedor em Miami, superando o atual número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, que tinha vencido este torneio com 19 anos. O jovem espanhol é igualmente o terceiro mais novo a vencer um torneio da categoria Masters 1000, apenas superado pelo norte-americano Michael Chang (Toronto em 1990) e pelo compatriota Rafael Nadal (Monte Carlo em 2005).

Este foi o terceiro título da carreira de Alcaraz, depois de ter vencido em Umag, na Croácia, em 2021, e já esta temporada no Rio de Janeiro, dois torneios em terra batida, ao contrário do de Miami, disputado em piso rápido.

Com a vitória na Florida, Carlos Alcaraz vai subir à 11.ª posição do "ranking" mundial, enquanto Rudd, apesar da derrota, deverá ascender ao sétimo lugar.