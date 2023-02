Carlos Alcaraz regressa em força e vence torneio em Buenos Aires

JN/Agências Hoje às 22:16 Facebook

Carlos Alcaraz, segundo do ranking mundial, conquistou, este domingo, o torneio de Buenos Aires, ao bater na final o britânico Cameron Norrie, 12.º. O tenista espanhol precisou de cerca de hora e meia para ganhar dois "sets", com os parciais de 6-3 e 7-5, e vencer Norris, que em Buenos Aires era o segundo cabeça de série.

Esta foi a quinta vez que os dois tenistas se defrontaram, com saldo claramente favorável ao espanhol, com quatro vitórias, mas antes de Buenos Aires tinha sido Norrie o último a vencer, no Masters 1000 de Cincinnati, em agosto do último ano.

O triunfo em Buenos Aires é o sétimo título de Alcaraz, de 19 anos, e o primeiro este ano, com o espanhol a regressar aos "courts" após uma lesão que o levou a uma ausência de três meses e meio e o impediu de competir no Open da Austrália.