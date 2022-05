Carlos Alcaraz tomou de assalto o ténis e todos se renderam

Rui Almeida Santos Hoje às 13:53 Facebook

Depois de ter vencido Rafael Nadal, Novak Djokovic e Sasha Zverev, em Madrid, o jovem tenista espanhol aponta baterias a Roland Garros. Uma história de encantar pontuada com belos exemplos de desportivismo, que a tornam ainda mais especial.

A geração de Daniil Medvedev, Sasha Zverev ou Stefanos Tsitsipas, só para citar os que atingiram o pódio do ranking mundial, cresceu na sombra do "Big 3", composto pelos imortais Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer, e contaria, certamente, com o impiedoso passar do tempo para tomar as rédeas do ténis mundial nos anos vindouros.

Só que o futuro chegou de rompante, com reações de espanto, estupefação e, sobretudo, de grande admiração por um menino, natural de Murcia, a quem muitos viam como um sério candidato a suceder a Rafael Nadal como referência do ténis espanhol e que pode vir a marcar uma era na modalidade.