Carlos Barbosa: "Não há qualquer problema com a GNR, o problema é com o Estado"

O presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, reagiu, este domingo, às críticas de que foi alvo por parte da Associação dos Profissionais da Guarda (APG), após ter afirmado que os custos com a segurança durante o Rali de Portugal ascendiam a 600 mil euros e que devia ser o Governo a suportar esses encargos.

A APG acusou o ACP de pagar "tarde e as más horas" e considerou que as palavras de Carlos Barbosa foram "vergonhosas e irresponsáveis", afirmando que não deve ser o erário público a suportar os custos de um evento que "rende milhões" à empresa que organiza o Rali de Portugal.

"[Essas críticas] Não têm sentido nenhum. Primeiro porque nós pagamos sempre à Guarda antes de começar o rali, há sete anos que pagamos antes, aliás é a Lei que obriga a isso. Depois, a pessoa que escreveu esse comunicado não deve saber ler um balanço: se soubesse e visse as contas do ACP, que nós somos auditados todos os meses, via que perdemos todos os anos 400 mil euros com o rali", respondeu Carlos Barbosa, antes de comparar o Rali de Portugal à peregrinação de Fátima.

"Portanto, quando diz que ganhámos milhões, eu respondo com uma pergunta: também estão a pagar à Guarda que está em Fátima [nas comemorações do 13 de maio]? Estão lá 700 agentes que não foram pagos por ninguém. Eu penso que a Igreja, com as peregrinações, ganha bastante dinheiro e podia pagar isto", disse, antes da fazer questão de elogiar a ação dos militares da GNR.

"Nós não temos qualquer espécie de problema com a Guarda. Aliás, só temos de agradecer à Guarda, que faz um excelente trabalho, só temos de dizer obrigado. Isto é um problema entre nós e o Governo, que tutela a Guarda e devia pagar, porque isto é um serviço público que nós estamos a praticar", defendeu.

Carlos Barbosa adiantou, ainda, ter uma reunião agendada com o ministro da Administração Interna e aproveitou para lembrar o passado de José Luís Carneiro. "Vou ter uma conversa, na segunda-feira, com o sr. Ministro da Administração Interna que, aliás, já passou por isto. Quando era presidente da Câmara Municipal de Baião era o primeiro a pedir mais apoios ao Estado. Agora, que está do lado de lá, é altura de dar esses apoios", referiu Carlos Barbosa, que não terminou sem deixar um enorme elogio ao comportamento do público durante o Rali.

"Até ao lavar dos cestos é tudo vindima. Até agora estou radiante com o público, tem sido excecional. Acho que está, finalmente, educado para ver rali, estão bem colocados nas especiais porque sabem que, à mínima coisa, nós podemos perder o lugar no Mundial. Estou muito contente com o público, também graças ao excelente trabalho da GNR e dos marshalls. Que fique bem claro: não há qualquer problema com a GNR, o problema é com o Estado", terminou.