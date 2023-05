Carlos Borges: de Sintra ao Sporting, até brilhar no Manchester City

O português Carlos Borges foi eleito, esta terça-feira, o melhor jogador da Premier League 2, competição sub-21 da Liga inglesa, após realizar uma época estonteante ao serviço do Manchester City. Natural de Sintra, trocou a formação do Sporting por Inglaterra e já é uma das maiores promessas do clube britânico.

Carlos Borges está a ser um dos jovens mais falados em Manchester. Joga no City, tem 19 anos, é português, tem vindo a brilhar por Terras de Sua Majestade e foi eleito o melhor jogador da Premier League 2 em 2022/23. Leva 29 golos e 16 assistências pelas camadas jovens dos "cityzens" e já foi chamado ao treino da equipa principal por Pep Guardiola. Mas, afinal, quem é Carlos Borges?

É natural de Sintra e começou a formação no Sporting. Aos 10 anos, na época 2015/16, trocou os leões pela formação do Manchester City, aposta que tem vindo a revelar-se acertada. Já percorreu praticamente todos os escalões de formação do clube inglês e conquistou seis títulos nas camadas jovens, inclusive duas Premier League 2, competição sub-21 da Liga inglesa. Em 2021, foi eleito o melhor jogador sub-18 do conjunto.