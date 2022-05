Carlos Carneiro: "A pressão está do lado do F. C. Porto"

O Sporting recebe o F. C. Porto, na 26.ª jornada da Liga de andebol, e Carlos Carneiro (diretor-desportivo leonino), coloca a pressão de vencer no lado dos dragões. Atualmente os portistas têm mais um ponto do que os leões, a cinco jornadas do fim do campeonato.

"A pressão está do lado do F. C. Porto. O Sporting entrou numa nova era no início da época e, na altura, não nos declarámos candidatos ao título, pensámos sempre no jogo seguinte, já o FC Porto declarou essa intenção. Por isso, a pressão está toda do lado deles por todas as razões. São a base da selecção nacional, têm jogadores de altíssimo nível, um treinador muito conceituado e os treinadores-adjuntos estão no panorama da selecção nacional também", começou o dirigente

Apesar de não considerar a sua equipa favorita, Carlos Carneiro avisa que o F. C. Porto não terá um jogo fácil à sua espera, no Pavilhão João Rocha. "A pressão está toda do lado do FC Porto devido ao alto investimento que fizeram. E correm um grande risco porque estão perante uma equipa difícil. Não será fácil para nós, mas para eles também não. Esperamos um encontro muito aguerrido diante de um adversário que tem dominado o andebol nacional".

Pedindo uma aderência massiva dos sportinguistas ao pavilhão, o diretor desportivo acredita que mesmo o Sporting não sendo campeão, dificilmente vai deixar de cumprir o objetivo da época. "Nós não assumimos que éramos candidatos ao título, mas estamos a lutar por ele neste momento. E vamos combater com tudo. Não dependemos deste jogo, pelos objectivos que traçámos no início da época, mas o segundo lugar dificilmente foge ao Sporting", concluiu.

Carlos Carneiro foi andebolista dos leões entre 2015 e 2020, tendo depois passado pela formação e equipa B, como treinador, antes de assumir a pasta de diretor-desportivo, em julho do ano passado.

O F. C. Porto lidera a tabela do campeonato nacional, com 73 pontos, enquanto o Sporting corre atrás, com 72. O Benfica só tem 67, mas com menos um jogo realizado.