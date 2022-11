Carlos Carvalhal a caminho do Celta de Vigo

Carlos Carvalhal está próximo de se tornar o treinador do Celta de Vigo. O técnico português deverá assinar um contrato de duas temporadas e a oficialização poderá ser esta quarta-feira.

Depois de ter abandonado o Al-Wahda em outubro, Carlos Carvalhal vai abraçar um novo desafio. Segundo informou o jornalista Fabrizio Romano, o treinador português irá assumir o comando técnico dos espanhóis do Celta de Vigo com um contrato de duas temporadas, que ficará já assinado esta quarta-feira.

Depois de ter deixado o Braga no final da época passada, Carlos Carvalhal mudou-se para os Emirados Árabes Unidos para orientar o Al Wahda. No início de outubro, ficou consumada a saída e agora o treinador português regressa à Europa para comandar uma equipa do top-5 das ligas europeias.