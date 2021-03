Carlos Carvalhal: "A minha equipa esteve sempre inteira, mesmo com dez"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:04 Facebook

No rescaldo da derrota diante do Benfica, o treinador do Braga recordou o percurso dos minhotos até ao momento e considerou que o jogo com os encarnados foi "equilibrado".

"Fizemos um percurso espetacular até ao momento. Esta pausa vem só agora e desde janeiro que estamos a jogar com uma densidade competitiva grande, que levou a algumas lesões. Mas tivemos um percurso muito bom até ao momento: fomos à final da Taça da Liga, tivemos um bom percurso nas competições europeias, no campeonato temos tido e vamos à final da Taça de Portugal. Hoje tínhamos quatro jogadores da nossa defesa indisponíveis, para não falar já do meio-campo e do ataque. Pensámos em recuperar pelo menos três nesta pausa. Todas estas contrariedades levaram-nos a chamar jogadores da formação. O Bruno teve de jogar, teve uma prestação boa, mas é um miúdo, está a aprender e estamos muito contentes com ele. O Zé Pedro e o Rodrigo Gomes da equipa sub-23. O Hernâni e o Vítor também", começou por dizer Carlos Carvalhal, salientando que a expulsão de Fransérgio foi determinante.

"Chegámos a este jogo com vontade de vencer mais uma vez. De encarar o adversário olhos nos olhos, mesmo com estas contrariedades todas. Já não perdíamos há nove jogos e, salvo erro, tivemos sete vitórias. Foi um jogo equilibrado e disputado até à expulsão. Mesmo com dez, a minha equipa esteve sempre inteira. Sofre o primeiro golo porque quer pressionar à frente quando falta um minuto para acabar a primeira parte. A matriz da equipa é esta e se calhar no subconsciente faltou aos jogadores perceberem que estávamos a jogar com dez. O jogo fica marcado pela expulsão e a partir aí começou a jogar-se um jogo diferente. Mas atirámo-nos ao jogo sem complexos e sem medos do adversário", concluiu.

O Benfica venceu (2-0), este domingo, o Braga, na Pedreira, na 24.ª jornada da Liga. Rafa e Seferovic marcaram os golos do jogo.