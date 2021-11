Carlos Carvalhal à procura de deixar marca na prova rainha

João Faria Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Jesualdo Ferreira foi o último a festejar a dobrar. Tem a palavra o treinador do Braga.

Após os compromissos das seleções, as atenções viram-se para a segunda prova no calendário nacional de futebol, cuja quarta eliminatória arranca já hoje, em Alvalade, com a disputa do jogo Sporting-Varzim.

Com 32 equipas ainda em prova, três das quais do quarto escalão (Leça, Olhanense e Paredes), em aberto está a hipótese de, pela primeira vez desde 2009/10, o mesmo treinador assinar dois êxitos consecutivos na competição. Há 11 anos que tal não acontece, tendência que Carlos Carvalhal, que orienta o Sporting de Braga e conquistou o troféu na temporada passada, poderá contrariar em 2021/22, caso consiga conduzir os minhotos ao inédito bis na prova.