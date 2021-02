Carlos Carvalhal: "Acreditámos sempre"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:33 Facebook

O treinador do Braga considerou que o jogo foi "muito dividido" e deixou elogios aos jogadores.

"Acreditámos sempre. Estivemos sempre inteiros no jogo, mesmo com o 0-2, nunca perdemos a integridade da equipa. Esteve sempre íntegra, sólida. Fiquei com a ideia, ao intervalo, de que o jogo estava muito dividido. Penso que tivemos oportunidades, o F. C. Porto também... Foi um jogo disputado, físico, o F. C. Porto chega à vantagem numa grande penalidade, mas nós também tivemos oportunidades e acho que o jogo se equivaleu na primeira parte. Na segunda, entrámos bem, mas o segundo golo foi um duro golpe no que queríamos fazer. Mas nunca nos desmoronámos.", começou por dizer Carlos Carvalhal, acrescentando que a expulsão de Corona acabou por ser decisiva.

"Já antes da expulsão creio que estávamos com algum ascendente. Depois da expulsão, ascendente maior. Encostámos o F. C. Porto, circulámos bem a bola. Acabámos por fazer o 2-1, já um bocado tarde, porque podíamos ter feito golo antes. Foi numa situação de crença até ao fim que podíamos reverter o resultado. Conseguimos fazer o 2-2, estávamos 11 contra dez, mas também estávamos bem no jogo. Muitas vezes em 11 contra, uma equipa como o F. C. Porto consegue equilibrar o jogo com a sua qualidade. Foi um desafio grande, mas creio que tivemos mérito na forma como chegámos à igualdade", concluiu.

O F. C. Porto e o Braga empataram (2-2), este domingo, na 18.ª jornada da Liga. Corona e Sérgio Conceição foram expulsos.