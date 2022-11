Carlos Carvalhal anunciado como treinador do Celta de Vigo

Carlos Carvalhal foi, esta quarta-feira, anunciado como o novo treinador do Celta de Vigo, depois de o clube espanhol ter rescindido contrato com o técnico Eduardo Coudet.

Depois de ter deixado o Braga no final da época passada, Carvalhal rumou aos Emirados Árabes Unidos para orientar o Al Wahda. O treinador saiu do clube em outubro e inicia agora uma aventura num campeonato onde nunca treinou. O Celta de Vigo encontra-se no 16º lugar da Liga espanhola, a um ponto dos lugares de descida.

Com passagens por Espinho, Freamunde, Vizela, Aves, Leixões, Vitória FC, Belenenses, Beira-Mar, Asteras Tripolis, Marítimo, Sporting, Besiktas, Basaksehir, Sheffield Wednesday, Swansea, Rio Ave, Braga e Al Wahda, o Celta de Vigo é o 19º clube de Carlos Carvalhal.