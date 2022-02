Carlos Carvalhal com saldo positivo no dérbi do Minho

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 20:09 Facebook

Treinador costuma sorrir frente aos vitorianos. Guerreiros sem perder no Berço desde 2015.

O dérbi do Minho tem sido pintado de vermelho nos últimos anos. O Braga já não perde com o V. Guimarães desde 2015 e Carlos Carvalhal tem sido uma espécie de amuleto da sorte. À frente dos bracarenses, o treinador nunca perdeu o dérbi do Minho. No currículo, apresenta três derrotas, mas ao comando de outros clubes.

Desde que regressou a Braga, Carlos Carvalhal orientou a equipa em três jogos contra os vimaranenses, tendo vencido dois e empatado um. Ao longo da carreira, Carlos Carvalhal defrontou o Vitória de Guimarães em 15 ocasiões e apresenta um saldo positivo: venceu 12 jogos e foi derrotado em apenas três, que surgiram quando estava ao comando do Vitória de Setúbal, Belenenses e Desportivo das Aves. Agora, poderá regressar às vitórias frente ao rival, tendo em conta que empatou (0-0) no encontro da primeira volta do campeonato.