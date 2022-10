Carlos Carvalhal de saída do Al Wahda

Treinador português está no comando da equipa dos Emirados Árabes Unidos desde junho e apenas venceu um jogo nos quatro que orientou.

Carlos Carvalhal está de saída do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Segundo a imprensa daquele país, o treinador já terá deixado o comando técnico do clube e deverá ser substituído por Manuel Jimenez.

Curiosamente, Carlos Carvalhal despede-se com a primeira vitória da época, depois de ter batido o Al Bataeh por 4-0, num jogo que contou com Pizzi, Adrien Silva e Rúben Amaral no onze titular. O Al Wahda é nono classificado da Liga dos EAU.

PUB

Carlos Carvalhal chegou ao Al Wahda em junho e apenas treinou quatro jogos do clube, tendo registado uma vitória, um empate e duas derrotas.