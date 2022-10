Carlos Carvalhal deixa Al Wahda e está na lista do Wolverhampton

JN/Agências Hoje às 15:23, atualizado às 15:36 Facebook

O treinador português Carlos Carvalhal deixou o comando técnico do Al-Wahda, quatro meses após ter assinado pelo clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos.

Um dia após o clube ter conseguido a primeira vitória no campeonato local, Carvalhal deixa o clube na nona posição, com quatro pontos em quatro encontros, após um triunfo, duas derrotas e um empate.

Segundo fonte próxima do treinador, a saída deve-se a questões não desportivas, confirmou o JN.

Carvalhal, de 56 anos, chegou ao clube dos Emirados Árabes Unidos esta temporada, após duas épocas ao Sporting de Braga, tendo ainda passagens, entre outros, por Sporting, Marítimo, Vitória de Setúbal, Rio Ave, Swansea e Sheffield Wednesday.

Para lá do treinador português, também o avançado Fábio Martins deixou o clube dos Emirados Árabes Unidos, onde continua Pizzi.​

O nome de Carlos Carvalhal tem sido abordado como possível sucessor de Bruno Lage no Wolverhampton, da Premier League, tal como o de Vítor Pereira, atualmente ao serviço do Corinthians, no Brasil.