Carlos Carvalhal deixa o comando do Sporting de Braga

Saída do técnico foi confirmada pelo clube bracarense, num comunicado em que ficou explícita a vontade de Carlos Carvalhal em abraçar um novo desafio.

Numa nota publicada no seu sítio oficial, a SAD arsenalista refere que "o treinador comunicou que pretende encerrar o ciclo no S. C. Braga e abraçar novos projetos desportivos", pese embora a vontade manifestada pelo clube em continuar a contar com o técnico, que termina contrato este ano.

A conquista da Taça de Portugal, na época passada, em ano de centenário do clube, foi o ponto alto da segunda passagem de Carlos Carvalhal pelo banco bracarense.

Esta época, marcada por uma forte aposta em jovens formados no clube, a equipa principal alcançou o quarto lugar na Liga e chegou aos quartos de final da Liga Europa.

O Sporting de Braga agradeceu o trabalho desenvolvido pelo técnico ao longo dos últimos dois anos e garante que Carlos Carvalhal terá um "lugar cativo na galeria de feitos" do clube.