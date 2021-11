Carlos Carvalhal e o Benfica: "Assumo total responsabilidade pelo resultado"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:56 Facebook

No rescaldo do jogo no Estádio da Luz, o treinador do Braga assumiu a responsabilidade pela derrota pesada e garantiu estar contente com a exibição dos jogadores, que fizeram "o que foi pedido".

"Em primeiro lugar, quero assumir a total responsabilidade por este resultado. A nossa equipa veio de um jogo com o Paços de Ferreira em que tivemos de jogar com 10 jogadores, três dias depois fizemos um jogo brilhante para as provas europeias e, após três dias, tivemos este jogo. Quisemos jogar da mesma forma e não tínhamos energia para o vencer. Nós tentamos uma pressão muito alta e, às vezes, basta falhar um milímetro, uma fração de segundo que com os jogadores que o Benfica têm na frente começamos a sentir problemas", começou por dizer Carlos Carvalhal, destacando o trabalho dos jogadores.

"Foram sempre honestos, trabalhadores, a tentar cumprir o plano, mas a energia não estava lá. Assumo a responsabilidade de ter querido vencer o jogo. A outra opção seria, se calhar, jogar mais em contenção, ter ficado mais atrás e perderíamos 2-0, por ventura. Mantivemos a identidade e entendemos com um acidente de percurso. Foi um dia difícil para nós. O adversário está de parabéns pela vitória. A sobrecarga de jogos recaiu sobre este jogo. Estamos tristes. No futuro, o percurso vai ser bom, como foi o caminho até aqui", concluiu.

O Benfica goleou (6-1), este domingo, o Braga, no Estádio da Luz, em jogo da 11.ª jornada da Liga. Grimaldo, Ricardo Horta, Darwin, Rafa e Everton, estes em dose dupla, marcaram os golos do encontro. João Mário, Lucas Veríssimo e Sequeira saíram lesionados. Com esta vitória, o clube encarnado reforça o terceiro lugar, com 28 pontos, ficando a um dos comandantes F. C. Porto e Sporting, e com mais oito do que o Estoril Praia, agora quarto, que soma mais um ponto do que o Sporting de Braga, quinto.