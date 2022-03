Carlos Carvalhal é o mais vitorioso com as águias

Treinador tem receita para superar o Benfica. Já venceu três vezes.

Os arsenalistas recebem esta sexta-feira o Benfica e se na Pedreira há quem tenha a chave para vencer as águias é Carlos Carvalhal.

Na última década, mais nenhum treinador que passou pelo comando do Braga triunfou mais do que o técnico de 56 anos. Carlos Carvalhal arrecadou três vitórias frente aos encarnados, superando assim Sérgio Conceição, que venceu em duas ocasiões, e Ruben Amorim, que saiu vitorioso na única vez que competiu contra as águias. Os dois primeiros triunfos de Carvalhal aconteceram na Liga e na Taça da Liga (que garantiu a presença na final), mas a terceira foi ainda mais especial. Não só porque aconteceu na final da Taça de Portugal, mas também porque fez com que Carlos Carvalhal se tornasse no único treinador a conquistar um título frente ao Benfica na última década.