Carlos Carvalhal é o novo treinador do Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos

O português é o novo treinador do Al Wahda FC, informou, esta quarta-feira, o clube dos Emirados Árabes Unidos, em cuja equipa alinham Rúben Canedo, Adrien Silva e Fábio Martins.

"O Al Wahda Football Club contratou o treinador português Carlos Carvalhal para comandar a primeira equipa a partir de junho de 2022", refere o clube dos Emirados na rede social Twitter.

No Al Wahda, Carvalhal reencontra o extremo Fábio Martins, com quem coincidiu no Sporting de Braga no início da última época, antes de o jogador sair em setembro, e o médio Adrien Silva, que chegou em janeiro ao clube árabe, proveniente da Sampdoria.

Carvalhal e Adrien trabalharam juntos em 2009/10, época em que o treinador assinou pelo Sporting em novembro de 2009, com a época já em curso, substituindo Paulo Bento.

Nas duas últimas épocas, o treinador esteve vinculado ao Sporting de Braga, conquistando uma Taça de Portugal, mas optou por não continuar em Braga, apesar de o clube ainda lhe ter proposto a renovação.

Na carreira, Carlos Carvalhal terá a sua sétima experiência em clubes estrangeiros, depois de ter treinado o Asteras Tripolis, o Basaksehir, o Besiktas, o Sheffield Wednesday e o Swansea, além de ter sido coordenador técnico no Al Ahli, também dos Emirados Árabes Unidos.