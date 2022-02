Carlos Carvalhal e o Sheriff: "Efeito surpresa desapareceu, agora há respeito máximo"

João Faria, em Tiraspol Hoje às 18:04 Facebook

O treinador do Braga destacou, esta quarta-feira, a qualidade do adversário dos minhotos na Liga Europa, vincando que o "efeito surpresa" da equipa moldava desapareceu.

O nome do Sheriff podia ser desconhecido para muitos, mas passou a ser falado muito por culpa da fase de grupos da Liga dos Campeões. Num grupo com Real Madrid, Inter Milão e Shakhtar Donetsk, a equipa moldava conseguiu somar sete pontos e ainda uma vitória (2-1) surpreendente na capital espanhola. Agora na Liga Europa, vai defrontar o Braga, duelo que Carlos Carvalhal não prevê fácil.

"O Sheriff foi ganhar ao Real e venceu o Shakhtar. Não podemos fazer pergunta sobre resolver já a eliminatória, era tirar mérito ao rival que não tem nome mas mostrou muita competência. O Sheriff pensa em passar com legitimidade, nós acreditamos muito na nossa equipa e nos jogadores e na qualidade do nosso jogo. O que acreditamos é que a eliminatória vai ser decidida em Braga. Queremos, se possível, ir com vantagem para Braga, é um duelo de 180 minutos, no mínimo", começou por dizer o técnico dos guerreiros do Minho em conferência de imprensa.

Dada a paragem de inverno do campeonato moldavo, o Sheriff não compete oficialmente desde dezembro e nem tal facto faz prever qualquer facilidade. Bem pelo contrário, já que Carvalhal não conseguiu ter toda a informação sobre o adversário.

"Se a paragem pode influenciar? Só depois da bola rolar saberemos, temos de fazer o nosso papel. Ser uma equipa com ambição, organizada e sempre de olhos na baliza contrária. O grande objetivo é vencer. O Sheriff é uma equipa que fez sete pontos na Liga dos Campeões, o efeito surpresa já desapareceu e agora existe é um respeito máximo por eles. Não joga desde dezembro, mas estamos preparadíssimos e com muita vontade de vencer. Sabemos muita coisa sobre eles mas não sabemos tudo, porque não temos imagens", destacou.

Sobre o facto de já não poder contar com Galeno - que regressou ao F. C. Porto -, o melhor marcador dos arsenalistas na Liga Europa, Carvalhal apontou algumas soluções.

"Rei morto, rei posto, costuma dizer-se. Temos o Moura que tem estado muitíssimo bem, esteve condicionado no último jogo mas está apto. O Buta também pode jogar aí e ainda temos o Rodrigo Gomes que esteve muito bem no fim de semana", concluiu.

Braga e Sheriff defrontam-se na quinta-feira, a partir das 17.45 horas, no Estádio do Sheriff, em Tiraspol, num jogo de play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa e que será arbitrado por Danny Makkelie, dos Países Baixos.