Técnico do Braga superou Sérgio Conceição e Ruben Amorim.

Carlos Carvalhal foi eleito esta quinta-feira o treinador do mês de abril da Liga portuguesa, acumulando 32,64% dos votos. O técnico do Braga superou assim Sérgio Conceição (28,47%) e Ruben Amorim (9,72%).

Em abril, Carlos Carvalhal conquistou 13 pontos em 15 possíveis ao comando do Braga, vencendo as partidas contra F. C. Porto, Benfica, Vizela e Belenenses SAD.