Carlos Carvalhal: "Esperamos cometer o mínimo de erros possíveis e jogar sem amarras"

O treinador Carlos Carvalhal, do Rio Ave, considerou esta terça-feira que a receção ao Benfica, na quarta-feira (21.15 horas), da 27.ª jornada da Liga, "poderá ser decidida em pequenos pormenores".

"Espero um jogo entre duas equipas focadas em tentar ganhar e muito concentradas em não cometer erros. Um jogo que poderá ser decidido em pequenos pormenores. Esperamos cometer o mínimo de erros possíveis e jogar sem amarras", disse o treinador dos vila-condenses.

Carlos Carvalhal apontou que a equipa "costuma colocar dificuldades a todos os adversários", prometendo, neste desafio frente às águias, um Rio Ave a "jogar olhos nos olhos".

"Encaramos todos os jogos para vencer. Mantemos este propósito desde o início da época e já conseguimos tirar pontos ao F. C. Porto, vencer e empatar com o Sporting e com o V. Guimarães. Agora, vamos também jogar olhos nos olhos com o Benfica", prometeu Carvalhal.

Sobre um eventual estado emocional mais frágil da formação lisboeta, depois de ter somado quatro empates consecutivos e ter sido alvo de um ataque ao autocarro da equipa, o treinador do Rio Ave não acredita que tal terá influência nesta partida. "Do ponto de vista emocional, o passado terá o seu peso até ao apito inicial. Depois, o jogo terá uma sequência que ditará no final um vencedor ou um empate. No que estamos focados é em conseguir a vitória", apontou.

Ainda assim, Carlos Carvalhal não deixou de repudiar o ataque ao autocarro do Benfica considerando que "foi um acontecimento muito grave". "Foi um acontecimento lamentável, que entrou na privacidade do meu amigo Bruno Lage e dos seus jogadores. Condeno essa situação e estou à espera de ver as pessoas responsáveis sentadas no banco dos réus. É um caso grave e a justiça tem de atuar para punir de forma exemplar, até para não haver casos semelhantes no futuro", disse Carvalhal.

O técnico dos vila-condenses abordou, ainda, o estado físico da equipa vila-condense na retoma do campeonato, considerando que houve uma evolução na qualidade de jogo desde a derrota com o P. Ferreira, na jornada de regresso, até à vitória com Moreirense, na semana passada.

"Sentimos que houve uma progressão, apesar das dificuldades sentidas após a retoma da competição. Queremos continuar a fazer evoluir a equipa e estamos convencidos que o vamos mostrar nesta partida com o Benfica", garantiu Carlos Carvalhal.

Como é habitual, o técnico da formação da foz do Ave não divulgou a lista de convocados para este desafio, mas sabe que não pode contar com o defesa Costinha, o médio Jambor e avançado Schutte, todos a recuperarem de lesão.