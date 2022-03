Carlos Carvalhal: "Estamos de ressaca, mas todos querem jogar"

Treinador do Braga admite cansaço mas destaca motivação extra pela passagem na Liga Europa.

Na ressaca da passagem aos quartos de final da Liga Europa, o Braga joga amanhã (20 horas) no terreno do Portimonense à procura de quebrar o jejum de três jogos sem vencer para o campeonato. Os arsenalistas estão motivados pelo triunfo (3-1 no agregado) frente ao Mónaco e há dois destaques para a partida. Ricardo Horta não marca há três jogos e deverá tentar ultrapassar o enguiço, enquanto Abel Ruiz poderá manter a titularidade, vindo de dois golos contra a formação francesa.

"Ainda estamos na ressaca do jogo com jogadores extremamente cansados mas depois de um resultado positivo toda a gente dá um passo à frente, toda a gente quer jogar, todos se mostram mais disponíveis e nesse sentido a equipa vai dar uma boa resposta", começou por explicar Carlos Carvalhal, técnico dos minhotos. O treinador referiu que a "passagem de uma eliminatória transporta confiança", mas terá pela frente um Portimonense que "é uma equipa boa, tem bons jogadores e um bom treinador". "A equipa tem-se apresentado a um nível de coesão e entrega muito alto. Vamos ser uma equipa competitiva, virada para a baliza do adversário, percebemos que temos um oponente de respeito, mas estamos com intenção e vamos determinados a vencer o jogo, respeitando muito as capacidades individuais e coletivas do Portimonense", garantiu Carvalhal.

Duplo jejum algarvio

O Portimonense encontra-se na pior série da época, sem vencer há 12 jogos e o registo frente ao Braga não é positivo: não vencem os minhotos desde 1990. O treinador Paulo Sérgio destacou o "modelo de jogo diversificado" dos arsenalistas, para o qual alertou os jogadores. "Há duas ou três nuances para as quais chamámos a atenção dos atletas, para estarmos preparados para os parar, não os deixar jogar e também impor a nossa estratégia", explicou.