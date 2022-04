Carlos Carvalhal: "Fizemos muito para vencer"

Ontem às 23:29 Facebook

Visivelmente satisfeito com o triunfo caseiro sobre o Benfica, Carlos Carvalhal acredita que a equipa trabalhou muito para somar três pontos e revelou um episódio curioso com o novo estreante bracarense, Berna.

"Fizemos muito para vencer. Os jogadores foram coesos e estoicos, fomos equipa. Interpretaram bem o plano de jogo. Passámos a condicionar o Benfica na primeira fase de construção. Fizemos bem, mas pela qualidade do Benfica não jogámos tão alto. A equipa procurou largura e reagiu bem à perda da bola. O posicionamento final, em função do posicionamento dos jogadores para contra-ataque foi sempre muito bem conseguido no momento de finalizar. Estivemos sempre perto para não deixar o Benfica ser letal nas transições ofensivas. Justificávamos a vitória ao intervalo. Estou muito orgulhoso, não me canso de os elogiar. Tenho um grupo muito bom com muita gente jovem. Estou extremamente feliz e orgulhoso", considerou o técnico do Braga após o jogo.

O golo de João Mário, que significou o 2-2, aos 77 minutos, fez o treinador bracarense temer o pior relativamente ao desfecho do encontro. "O Benfica tinha muitos jogadores na frente e de qualidade, mas a realidade é que, quando se faz isto, pode haver descompensações e estávamos à espera disso. Quando há uma equipa que se satisfaz com o empate, corre o risco de sofrer, mas se reagir e apanhar descompensações do adversário que não espera, pode dar nisto, queríamos muito ganhar. Podia ter dado para o Benfica se nos tivéssemos 'aninhado'. Fizemos um jogo bem conseguido", defendeu Carvalhal, que não deixou de desejar "felicidades ao Benfica para o jogo com o Liverpool", que considera ser muito importante para o futebol português.

Quanto ao estreante na equipa principal, Berna, de 19 anos, que entrou já no período de descontos, o treinador contou um episódio curioso, enquanto as lágrimas lhe vinham aos olhos. "Tinha prometido a este miúdo que se iria estrear esta época, nem que fosse um minuto. No jogo contra o Arouca vi-o na bancada com os adeptos, a festejar a entrada de colegas dele na equipa B como se fosse o próprio a jogar. É um miúdo que me emociona por ser um bracarense total. Faz-me lembrar de mim próprio, quando me estreei pelo Sporting de Braga. É um rapaz espetacular e espero que dê consequência a esta estreia, porque tem qualidade para tal", revelou.