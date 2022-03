Carlos Carvalhal: "Fomos a melhor equipa nos dois jogos"

JN Hoje às 20:46 Facebook

O treinador do Braga elogiou a atitude da equipa no empate (1-1) com o Mónaco, esta quinta-feira, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

"Queria valorizar a atitude da minha equipa, dos jogadores, como se entregaram ao jogo. Cumpriram na íntegra o plano para o jogo. A ideia era partir do zero e tentar ganhar o jogo. Não queríamos defender o resultado, e fizemos isso muito bem. Tivemos o jogo controlado defensivamente, quase irrepreensível, e ofensivamente tivemos várias boas oportunidades para ampliar o resultado. Seria um pouco injusto para o adversário, mas controlámos o jogo e fomos a melhor equipa nos dois jogos", salientou Carlos Carvalhal.

Com a qualificação para os "quartos" garantida, o treinador arsenalista mostrou-se "grato ao Braga e ao futebol por estes momentos". E continuou: "Por viver a um quilómetro do estádio, estar a viver três finais, uma Taça de Portugal, um percurso espetacular na Liga Europa, lançar jovens. Estou grato ao futebol, ao clube e aos meus jogadores. Além disto, eu e a minha equipa técnica teremos de pensar já no jogo com o Portimonense no domingo. Mais nada".

Até ao jogo com os algarvios, o técnico realçou que os jogadores "têm de desfrutar de estarem nas oito melhores equipas da Liga Europa. "É fantástico. Sabemos a juventude da equipa. Vivemos um momento espetacular no Sporting de Braga, em ano de aposta clara na formação. Obviamente, como em todas as competições, vindo o próximo jogo é ver o adversário e tentar seguir em frente, seja que adversário for", prosseguiu.

Esta quinta-feira, Carlos Carvalhal cumpriu o 107.º jogo ao comando dos minhotos, ultrapassando Quinito. "O Quinito foi o treinador que me lançou na primeira equipa do Braga, ainda muito jovem. Foi quem me deu aquela alegria que hoje estou a tentar proporcionar a muitos destes jovens. Falar do Quinito, ultrapassar essa marca, enche-me de alegria, porque sei que também está contente. Marcou-me para o resto da vida. É uma das minhas grandes referências", completou.