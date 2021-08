Carlos Carvalhal: "Fransérgio? Estou a contar com ele para o jogo com o Moreirense"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:46 Facebook

O treinador do Braga considerou que os minhotos mereciam outro resultado e garantiu que a transferência de Fransérgio ainda não está fechada.

"Parabéns ao Sporting fez muito para ganhar e nós também. As duas equipas fizeram muito para o conseguir. Foi muito equilibrado na primeira parte, podíamos ter marcado antes e depois o Sporting foi muito eficaz. No início da segunda parte, não fizemos o que tínhamos de fazer. A nossa defesa baixou em demasia, abriu espaço entre defesa e o meio-campo, o que foi fatal para sofrermos o segundo golo. O Sporting recuou mas fomos até aos 97 atrás do resultado", começou por dizer Carlos Carvalhal, destacando a melhoria da equipa após as substituições.

"Foi vontade, foram jogadores frescos a entrarem bem. Todos entraram muito bem e contribuíram para encostar o Sporting. Criámos situações suficientes para sairmos mais felizes do que aconteceu. Estamos a crescer e fizemos um jogo melhor do que na Supertaça ou com o Marítimo. E podem contar connosco", acrescentou.

No final do jogo, Fransérgio fez questão de estar com os adeptos dos guerreiros do Minho, no que pareceu ser um gesto de despedida. No entanto, Carlos Carvalhal garantiu que ainda nada está fechado no que diz respeito à transferência do médio brasileiro, que já vai na quinta época pelos guerreiros do Minho.

"Há negociações, mas ainda não é efetivo. Se ele sair, só temos de lhe desejar as maiores felicidades. Mas estou a contar com ele para o jogo com o Moreirense na próxima sexta-feira e depois logo se verá. Porque isto são negociações e podem ser fechadas em qualquer momento", concluiu.

O Sporting venceu (2-1) o Braga, este sábado, na segunda jornada da Liga. Jovane e Pedro Gonçalves marcaram os golos dos leões e Matheus Reis foi expulso. Abel Ruiz ainda reduziu nos descontos.