Carlos Carvalhal: "Já me faltam as palavras para elogiar os meus jogadores"

Nuno Barbosa Ontem às 22:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do S. C. Braga não escondeu a felicidade após a vitória sobre o F. C. Porto, que garantiu aos minhotos a presença na final da Taça de Portugal. Na entrevista rápida no final do jogo, Carlos Carvalhal enalteceu o trabalho do coletivo arsenalista.

"Já me faltam as palavras para elogiar os meus jogadores. Fizemos um jogo absolutamente fantástico. Chegámos aos 3-0 em 30 minutos e ainda enviámos uma bola à barra. Depois ficámos reduzidos a 10 e tivemos de vestir o fato de macaco. Nunca nos desmembrámos. Não vou dizer se a vitória é justa ou não, porque fizemos o que nos competia. Atirámo-nos ao jogo e, depois da expulsão, a equipa mostrou que sabe fechar a baliza", afirmou Carlos Carvalhal, acrescentando, apesar de tudo, que a equipa do S. C. Braga ainda "vai melhorar".

Sobre o segundo lugar no campeonato e a presença na final da Taça de Portugal, Carvalhal rematou assim: "Estamos mais focados no caminho do que no destino. Agora vamos concentrar-nos no dérbi com V. Guimarães".

Quem também analisou o jogo foi o avançado bracarense, Abel Ruiz. Autor de dois golos, os primeiros da partida, o espanhol isolou-se na liderança da lista de melhores marcadores desta edição da prova rainha, com sete remates certeiros (em seis jogos). "Fizemos um grande jogo. Começámos muito bem e conseguimos a vitória que era o objetivo. O meu trabalho é marcar golos e ajudar a equipa".