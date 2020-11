Carlos Carvalhal já originou uma coleção de t-shirts em Inglaterra

João Faria, em Leicester Hoje às 09:29 Facebook

Treinador do Braga volta hoje aos palcos ingleses no jogo com o Leicester para a Liga Europa. Para trás fica uma passagem pelo Sheffield Wednesday e pelo Swansea City que deram muito que falar por causa de um Ferrari e até de milagres.

O Leicester-Sporting de Braga, o terceiro jogo da fase de grupos da Liga Europa proporciona, esta quinta-feira (20 horas/SportTV1), o reencontro de Carlos Carvalhal, técnico da equipa minhota, com o Reino Unido, onde trabalhou entre 2015/16 e 2017/18. Célebres ficaram várias intervenções hilariantes do treinador, que fizeram as delícias de adeptos e da imprensa britânica.

A passagem pelo Sheffield Wednesday, então no escalão secundário inglês, não resultou na subida à Premier League, nas épocas de 2015/16 e 2016/17, mas sobretudo quando Carvalhal chegou ao principal campeonato inglês e assumiu o comando dos galeses do Swansea City as frases do técnico deram que falar, originando até uma coleção de t-shirts do clube galês.

Expressões como "metemos a carne toda no assador", celebrizada em Portugal pelo antigo técnico Quinito fizeram de Carvalhal, no início de 2018, um dos homens em destaque na Premier League. No fim, não conseguiu evitar a descida da equipa, mas que deixou marca é inegável.

Carlos Carvalhal entrou bem no Swansea e enquanto criou a ilusão da recuperação classificativa, protagonizou tiradas improváveis. Como aconteceu quando bateu o Liverpool, por 1-0, para o campeonato.

"O Liverpool é muito forte, um autêntico Ferrari. Mas se puserem um Ferrari no meio do trânsito de Londres às quatro da tarde, esse Ferrari não vai andar mais depressa que os outros carros".

Logo a seguir, novo triunfo, face ao Arsenal (3-1), também para a Premier Legue. "O Swansea contratou-me para fazer uma espécie de milagre. A equipa estava quase morta, quase pronta para ir para o cemitério. Agora deixámos os cuidados intensivos e talvez estejamos perto de deixar o hospital. Ainda não estamos bem, o médico ainda precisa de nos ver, mas não estamos muito longe de sair".

Após nova vitória, desta feita sobre o Burnley (1-0), Carvalhal puxou da argumentação tantas vezes utilizada por Quinito e atirou. "Metemos a carne toda no assador", ainda numa versão very british: "We put all the meat in the barbecue".

Antes de desse jogo, numa operação de charme, já tinha oferecido pastéis de nata aos jornalistas.

Na altura do mercado de inverno de transferências, com o clube galês pouco abonado para investir, o técnico saiu-se com esta: "Temos dinheiro para sardinhas, mas estou a pensar em lagostas. Mas atenção, às vezes as sardinhas também ganham jogos". Uma teoria que poderá aplicar hoje, face ao maior poderio financeiro do Leicester, face ao Sporting de Braga...