Carlos Carvalhal: "Não merecia ser expulso"

Na antevisão da partida contra o Sporting, o treinador bracarense, Carlos Carvalhal, reiterou que nada fez para receber ordem de expulsão, no jogo com o Marítimo, e destacou o bom momento atravessado pelos leões.

"Mantenho aquilo que disse a seguir ao jogo. Não insultei ninguém, nem fui mal-educado com ninguém. Apenas disse ao árbitro para equilibrar o jogo. Senti alguma injustiça não só pela minha expulsão mas também porque nesta época sempre tive uma atitude profilática em relação à arbitragem, sem comentar os trabalhos dos árbitros. Não merecia sequer ter sido expulso", afirmou, referindo-se à jornada anterior.

Quanto ao jogo de amanhã, para a 19.ª jornada, Carvalhal admitiu respeito pelo Sporting, mas sem receio. "O Sporting está a atravessar um bom momento e ainda não perdeu em casa, estamos à espera de uma equipa forte, que interpreta bem todos os momentos do jogo. Vamos com ambição de sempre, não nos atemorizando com o adversário".

O facto de não marcar presença no banco de suplentes não apoquenta o treinador, que confia na equipa técnica para passar a mensagem. "Tenho uma liderança muito repartida, dando muitas responsabilidades aos adjuntos. Tanto o João Mário, como o Sérgio e o Orlando estão muito identificados com a equipa e vão fazer tudo para ajudar os jogadores a conseguir um bom resultado", finalizou Carvalhal.