Carlos Carvalhal, o filho pródigo que está a vingar no Sporting de Braga

O técnico arsenalista, que nesta quinta-feira bate o recorde de jogos à frente da equipa da própria terra natal, não descarta nenhuma competição e quer vencer o AEK, para garantir já a qualificação na Liga Europa

O regresso do filho pródigo ao Sporting de Braga não podia estar a correr melhor, refere a "Marca", na introdução à entrevista a Carlos Carvalhal, publicada nesta quinta-feira pelo jornal desportivo espanhol.

No dia em que, em caso de triunfo frente aos gregos, a equipa minhota garante já o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, Carvalhal não esconde a ambição, manifestando a vontade de "dar tudo, em todas as provas".

Depois de três passagens no clube como futebolista, Carvalhal enceta a segunda experiência como treinador do Braga, garantindo não ter medo de fracassar, na própria terra. "É uma questão de autoconfiança", frisou, mostrando vontade de ajudar a fazer "algo de grandioso" no emblema da cidade dos Arcebispos, ao mesmo tempo que tenta valorizar jogadores e levar alguns deles às seleções, como sucedeu recentemente com Sequeira e Paulinho.

A dois pontos da qualificação, o Braga quer "garantir já" nesta quinta-feira o apuramento, em caso de triunfo frente ao AEK, sem depender de terceiros. A partida frente aos gregos marca ainda o recorde pessoal de Carlos Carvalhal que, na primeira passagem pelos arsenalistas (2006/07) somou 13 jogos e esta tarde (17.55 horas, SportTV1) tem o 14.º desafio desta época, à frente dos braguistas.