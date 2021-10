Carlos Carvalhal: "O Matheus nunca foi importunado"

Bernardo Monteiro Hoje às 21:44 Facebook

Após uma grande vitória no terreno do Ludogorets Carlos Carvalhal ficou agradado com a forma como os jogadores "cumpriram o plano" tático e ressalvou a falta de ataques da parte dos búlgaros.

"Entrámos de uma forma muitíssimo boa, fizemos 20 minutos excelentese e de um nível muito alto. Conseguimos fazer um golo. Neste jogo também mandámos duas bolas ao poste e creio que o Matheus nunca foi importunadoo. Basta reportarmos estes factos para dizer que a vitória foi mais do que justa", disse o técnico.

Carvalhal ficou muito satisfeito com a exibição dos jogadores, dedicando-lhes o triunfo. "Dedico inteiramente aos jogadores, um grande grupo, grandes homens, grande personalidade e muita vontade de vencer. Cumpriram em pleno o plano que nós tínhamos para este jogo".

Sobre o sorteio da 4.ª eliminatória, que ditou um encontro entre Braga e Santa Clara, o treinador bracarense acredita que ainda é muito cedo para pensar nisso. " Vamos jogar em casa, o que era algo que nós desejávamos. Vamos defrontar um adversário muito difícil. Muito respeito pelo Santa Clara, mas vamos ter muito tempo ainda para preparar esse jogo. Antes desse, ainda vamos ter muitas competições até chegar a essa", finalizou.