Carlos Carvalhal: "O Zorya pode não dizer muito, mas é uma equipa com competência elevada"

O treinador do Braga advertiu, esta quarta-feira, que o Zorya é uma equipa competente e que os minhotos não terão tarefa fácil na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.

"Da análise superficial que fiz ao sorteio, tive a oportunidade de dizer que o nome do Zorya pode não dizer muito, mas trata-se de uma equipa com competência elevada. Estudámos bem o adversário e vamos ter que estar muito concentrados para conseguir vencer. No ano passado, a seguir ao Shakhtar, o Zorya foi a segunda a equipa a ter mais posse de bola no campeonato ucraniano. Tem uma ideia de jogo muito positiva", começou por dizer Carlos Caravlhal, abrindo a hipótese para a titularidade de Gaitán.

"Está incluído nos convocados e quem está lá pode ser utilizado. Temos duas dúvidas na equipa: Galeno e Schettine. Estão em dúvida para amanhã, mas pensamos que são recuperáveis. Eventualmente só amanhã é que poderemos saber se poderão ser utilizados", acrescentou.

O Braga defronta, esta quinta-feira (17.55 horas), na Ucrânia, o Zorya na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.