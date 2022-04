Carlos Carvalhal: "O objetivo principal é tentar vencer o jogo"

João Faria, em Glasgow Hoje às 19:17 Facebook

Treinador do Braga antevê um ambiente difícil no estádio Ibrox, mas destaca o foco da equipa.

O Braga entra em campo esta quinta-feira para a segunda mão dos quartos de final da Liga Europa frente ao Rangers, depois de ter vencido a formação escocesa por 1-0 na Pedreira.

Em antevisão à partida, Carlos Carvalhal explicou que o "objetivo principal é tentar vencer o jogo", tentando assim alcançar a segunda meia final da prova da história. O técnico arsenalista destacou a "atmosfera difícil" vivida no estádio Ibrox, mas que preparou os jogadores para estarem focados na tarefa de superar o Rangers.

"Não viemos para aqui defender nada, vamo-nos atirar ao jogo. É isto que queremos: agarrar a oportunidade com tudo, viver o ambiente no sentido positivo. O jogo está dentro das quatro linhas", disse o treinador.

Abel Ruiz, que marcou o golo vitorioso na primeira mão, explicou que a equipa "está confiante". "Vimos de uma vitória ao Rangers em casa e outra ao Vizela. A equipa está confiante, ambiciosa e amanha temos de entrar a dar tudo, visto que é um jogo muito importante. Vamos dar tudo de início ao fim", disse.

O avançado espanhol referiu que o Braga sabe que o Rangers vai ter um entrada forte no jogo e por isso espera que a formação minhota faça o mesmo. "A nossa ideia é sempre procurarmos entrar a ganhar e é isso que temos na cabeça".

A partida do Braga frente ao Rangers tem inicio para as 20 horas desta quinta-feira, com transmissão na SIC.