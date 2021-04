Carlos Carvalhal: "Onze contra onze fomos a única equipa a criar oportunidades"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:29 Facebook

O treinador do Braga salientou, este domingo, que os minhotos procuraram chegar à vitória desde "o minuto um" e que o Sporting sai da Pedreira "com um resultado muito feliz".

"Procurámos chegar à vitória desde o minuto um. Onze contra onze fomos a equipa com mais oportunidades e a única equipa a conseguir chegar à área contrária durante todo o jogo. Quando o Sporting ficou reduzido a dez, baixou as linhas, mas continuámos a criar oportunidades em sequência. Na segunda parte, a mesma tónica e, na única vez que me lembro de ver o Sporting chegar à nossa baliza, conseguiu fazer golo. O guarda-redes do Sporting fez uma excelente exibição", começou por dizer Carlos Carvalhal, sublinhando que o golo dos leões nasceu de uma "distração".

"A nossa intenção era brindar os adeptos que nos apoiaram até aqui com uma vitória, não o conseguimos, mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para o conseguir. É um jogo com uma história muito fácil de contar, e o Sporting sai daqui com um resultado muito feliz. Golo? É muito parecido com o que sofremos na final da Taça da Liga. Houve uma desconcentração e o Sporting teve o mérito de aproveitar essa distração", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este domingo, o Braga na Pedreira na 29.ª jornada da Liga. Gonçalo Inácio foi expulso e Matheus Nunes marcou o único golo do jogo.