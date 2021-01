Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:27 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao Sporting, o treinador do Braga considerou que faltou eficácia à equipa minhota e que jogo foi "bem disputado". Sobre as queixas dos leões, reagiu com ironia.

"Foi nitidamente um jogo que é definido pela eficácia de uma equipa e a não eficácia da outra. Ao intervalo podíamos estar a ganhar, tivemos três claras oportunidades de golo na primeira parte. Uma ao poste, uma isolada do Ricardo Horta, também num canto. Devíamos estar a ganhar ao intervalo, mas não concretizámos. Duas equipas um pouco encaixadas. A equipa que ficasse a ganhar neste jogo, teria uma vantagem muito grande. Não fomos eficazes, o Sporting teve eficácia na segunda parte, ganhou e parabéns ao Sporting", começou por dizer Carlos Carvalhal.

Questionado sobre algumas decisões da equipa de arbitragem e algumas queixas dos jogadores dos leões, o treinador dos guerreiros do Minho reagiu com ironia, sublinhando ter "outra visão".

"Não falo de arbitragens. Os jogadores do Sporting queixaram-se? Espetacular. Tenho uma visão diferente, do jogo. Foi um jogo disputado. Duas equipas que tentaram fazer o melhor. Fizemos um bom jogo e tivemos qualidade para sair do espartilho tático que estava o jogo. Tivemos as três oportunidades flagrantes, na segunda parte podíamos ter marcado, com uma excelente defesa. Marcámos e foi invalidado", acrescentou.

Com este triunfo, o Sporting leva agora uma vantagem de oito pontos em relação ao Braga, facto que Carvalhal desvalorizou.

"Não preciso de dar a volta. Fizemos um grande jogo e podíamos ter ganho. O jogo foi definido por pormenores de eficácia. Quando um jogo é assim disputado, não me afeta nada. Vamos preparar o jogo do Marítimo e continuar este excelente percurso que estamos a fazer até agora, com excelente futebol e golos. Hoje não conseguimos concretizar, mas tivemos oportunidades. Faltou-nos a eficácia que já tivemos noutras alturas. Estamos em todas as frentes a carburar e vamos preparar o Marítimo", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, o Braga, em Alvalade, na 12.ª jornada da Liga. Os golos surgiram apenas na segunda parte. Paulinho marcou no início, mas o golo foi anulado por fora de jogo. Pouco depois, Pedro Gonçalves inaugurou o marcador, voltando aos golos depois de quatro jogos em branco, e Matheus Nunes fechou a contagem depois de uma grande jogada de Sporar.

