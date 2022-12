Carlos Carvalhal recusa hipótese de se tornar selecionador nacional

O técnico Carlos Carvalhal negou, esta quarta-feira, qualquer hipótese de vir a ser o próximo selecionador nacional, pondo ponto final aos rumores que davam conta do seu nome numa lista de eventuais sucessores de Fernando Santos, que deixou o cargo após o Campeonato do Mundo do Catar.

Atualmente no comando dos espanhóis do Celta, Carvalhal garante estar muito feliz em Vigo e, apesar de se sentir honrado por fazer parte do lote de hipóteses para a seleção nacional, garantiu que quer continuar a trabalhar na liga espanhola.

"Para mim é um grande orgulho estar na lista dos potenciais candidatos a selecionador. Estou 100% no Celta e vou estar aqui durante ano e meio. Estou muito animado e confortável. Acredito muito neste projeto, nas ideias do presidente e de Luís Campos", afirmou o treinador, recordando que, já no passado, recusou convites interessantes para se manter fiel a um emblema.

PUB

"Quem me conhece sabe o quanto estou feliz, não vou mudar por nada, venha o que vier. Aconteceu no Sheffield Wednesday, onde tive a oportunidade de ir para um clube da Premier League no primeiro ano e preferi ficar onde estava durante três épocas. Para mim o mais importante, como pessoa e treinador, é ser feliz", garantiu, em conferência de imprensa.