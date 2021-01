Carlos Carvalhal recusa medalha: "Não sou hipócrita, fui expulso sem motivo"

JN Hoje às 16:10 Facebook

O treinador do Braga criticou o árbitro Tiago Martins pela expulsão na final da Taça da Liga e assume que foi essa decisão que o levou a recusar a medalha de finalista.

Carlos Carvalhal explicou esta segunda-feira que se recusou a receber a medalha de finalista da Taça da Liga por não ser "hipócrita" e entender que não houve razão para ter sido expulso.

"Quando se é convidado para uma festa de aniversário e se, sem razão aparente, se é expulso dessa festa por nenhum motivo, colocado ao frio e à chuva, pergunto se se for chamado para soprar as velas, se volta à festa outra vez. Não sou hipócrita, não voltei porque me puseram fora da sala sem qualquer motivo", explicou.

Carlos Carvalhal disse ainda não estar à espera de ser castigado: "se for, não quero adjetivar".

O treinador elogiou os seus jogadores "pela atitude, comportamento e qualidade". "Conheço bem a cidade e o clube e sei que há um sentimento de orgulho muito grande pelo comportamento da equipa", salientou, garantindo que a equipa "vai reagir" já frente ao Gil Vicente, amanhã, apesar do pouco tempo de recuperação.

"Jogámos a final no sábado, chegámos à 1.30 horas e treinámos ontem [domingo] a pensar no jogo de amanhã [terça-feira]. Só tenho tempo para aferir das condições da minha equipa, não tenho tempo para mais nada, nem para lutos, nem para festas. Vamos ter de jogar de 72 horas em 72 horas até março se passarmos às meias-finais da Taça de Portugal".