Carlos Carvalhal reparte favoritismo com Rangers

O treinador sublinha que só um Braga ao seu melhor nível poderá discutir os quartos de final da Liga Europa com o Rangers, mas mostrou ambição de seguir em frente.

"É um adversário difícil, como todos são nesta fase. Chegaram oito equipas a esta fase e nós temos que repartir o favoritismo [com elas]. É 50/50, já o dissemos na eliminatória anterior, e o Mónaco tinha uma competência muito elevada, individual e coletiva", afirmou o técnico do Braga aos meios do clube, já no Algarve, onde prepara o jogo com o Portimonense, no domingo, da 27.ª jornada da Liga.

Para Carlos Carvalhal, o Rangers "é uma equipa forte, os resultados assim o indicam", recordando que a equipa escocesa eliminou o Braga, há dois anos, na mesma competição.

"Perspetiva-se um jogo de muita emoção. Só fazendo duas noites 'à Braga', no nosso melhor individual e coletivamente, com os nossos adeptos a vibrarem com a equipa, tal como aconteceu com o Sheriff [no play-off de acesso aos 'oitavos'] e com o Mónaco, seremos capazes de discutir a eliminatória. Já que chegámos aqui, queremos seguir em frente", disse.

A primeira mão dos "quartos" da Liga Europa realiza-se em 7 de abril, no Estádio Municipal de Braga, e a segunda em 14, em Glasgow. A equipa vencedora já sabe que vai defrontar o vencedor do embate entre o Leipzig e a Atalanta nas meias-finais da competição.