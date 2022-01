Carlos Carvalhal: "Têm chegado propostas, mas têm que falar com o Braga"

JN Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Carvalhal assumiu, este sábado, ter recebido "várias" propostas de outros clubes, mas frisou ter contrato com o Sporting de Braga e que qualquer decisão tem que passar pelo clube minhoto.

Depois de, à "rádio Marca", ter garantido que recebeu convites de Flamengo e Atlético Mineiro, este sábado, instado a confirmar a proposta do atual campeão brasileiro e a razão para a declinar, Carlos Carvalhal admitiu ter recebido "várias" propostas.

"Eu e a minha equipa técnica somos pessoas muito estáveis e coerentes. Sempre disse que têm chegado algumas coisas, para não dizer várias, desde o início do nosso trabalho aqui no Sporting de Braga, com ênfase no final da época passada e início desta. A importância que demos a isso foi dizer que não estamos em condições de discutir nada porque temos contrato com o Braga, portanto, tem que ser com o Braga que os clubes têm que falar e isto serve para todos os clubes que nos contactaram", explicou, em conferência de imprensa.

Por outro lado, o treinador do Braga confirmou que Raul Silva, Chiquinho (emprestado pelo Benfica) e Lucas Piazon já não fazem parte do plantel arsenalista.

"Fizemos uma reestruturação do plantel. O Raul saiu porque está em final de contrato, já tinha o desejo de ir para outras paragens e tem agora a oportunidade que tanto merece, porque é um grande profissional. O Chiquinho foi uma situação de clara não adaptação ao clube e o Piazon ia perder espaço na segunda parte da época. Não tem a ver com a competência, atitude ou profissionalismo, mas preferimos dizer ao jogador que o melhor seria procurar outro caminho", referiu.