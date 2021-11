Carlos Carvalhal: "Temos tudo nas mãos para seguir em frente"

JN Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O técnico do Braga reconheceu que a equipa não esteve bem na derrota frente aos dinamarqueses do Midtjylland, mas realça que tem na mão o apuramento para a fase a eliminar da Liga Europa.

"Antevíamos um jogo difícil, o Midtjylland entrou bem no jogo, porque conseguiu um golo logo no primeiro minuto. Equilibrámos e dominámos até ao intervalo pelo que se justificava o 1-1. Na segunda parte eles baixaram linhas, tivemos dificuldades. Eles com agressividade positiva, nunca fomos muito apoquentados, mas a realidade é que sofremos novamente um golo logo no início", começou por analisar Carlos Carvalhal.

E avançou: "Não estávamos satisfeitos com o jogo, não estávamos a jogar bem. Alterámos e arriscámos tudo, com dois pontas de lança. Conseguimos o 2-2 e quando nada o fazia esperar, cometemos um erro que nos custou um ponto, o que não estava nas nossas expectativas. É futebol. Os erros fazem parte do jogo. Foi um grande golo o do Galeno, mas depois tivemos o erro defensivo. Não vi o lance, não sei se é penálti, mas dou o benefício da dúvida ao árbitro e ao VAR".

O treinador dos guerreiros reconheceu que podiam "ter feito melhor". "Mas temos tudo nas mãos para seguir em frente. Vencer o Estrela Vermelha em casa e chegar ao primeiro lugar. Com os nossos adeptos e uma noite à Braga temos todas as hipóteses para chegar à fase seguinte no primeiro lugar", realçou.

E completou: "Sobre o passado não podemos fazer nada, mas no futuro dependemos só de nós para chegar ao primeiro lugar. O que estiver ao nosso alcance, vamos fazê-lo".