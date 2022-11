Carlos Cunha: "Pior do que isto não vai ficar, temos tudo para melhorar"

O treinador do Gil Vicente destacou a boa exibição da equipa de Barcelos diante do Benfica e vincou que os minhotos têm tudo para melhorar.

"A equipa demonstrou que a classificação não corresponde à qualidade. Foi um momento de afirmação e demonstrámos que é por aqui que pode melhorar. A equipa foi fiel ao próprio modelo, quis a bola, não se escondeu. Não fomos competentes ao ponto de criar grandes oportunidades, mas atendendo ao contexto que vivemos, a equipa não se escondeu, estamos orgulhosos dos jogadores. A equipa passou-nos que a matéria-prima está aqui. Pior do que isto não vai ficar, temos tudo para melhorar. Esta janela de oportunidade vai permitir-nos arrancar para uma recuperação e sair desta situação incómoda", afirmou Carlos Cunha.

O Benfica venceu (3-1), este domingo, no Estádio da Luz, o Gil Vicente em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga. João Mário, Gonçalo Ramos, em ​​​​​​​dose dupla, e Fran Navarro marcaram os golos do encontro. Com este resultado, o clube da Luz, que segue invicto em 2022/23 em todas as provas, com 21 vitorias e quatro empates, passou a somar 37 pontos, contra 29 do F. C. Porto, que tinha vencido no sábado no reduto do Boavista por 4-1.