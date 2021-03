Carlos Freitas de saída do Vitória de Guimarães

JN Hoje às 21:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O diretor desportivo Carlos Freitas está de saída do Vitória de Guimarães devido a problemas de saúde, comunicou o clube esta sexta-feira numa nota publicada no site oficial.

"Devido a questões de saúde que atualmente impedem a disponibilidade do Diretor Geral, Carlos Freitas, para o exercício das suas funções, foi acordada entre as partes a rescisão do vínculo que era válido até final da presente temporada", pode ler-se na informação divulgada.

O emblema vimaranense deseja, ainda, ao diretor desportivo "uma rápida recuperação" e manifesta "reconhecimento pela colaboração prestada ao longo dos últimos 20 meses".