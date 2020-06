Carlos Jr. marca aos 90+2 e dá vitória ao Santa Clara frente ao Braga

Hoje às 21:27 Facebook

O Santa Clara ganhou, esta sexta-feira à tarde, ao Braga, por 3-2, em jogo da 25.ª jornada da Liga, a primeira após a paragem devido à pandemia, com o triunfo açoriano a chegar já em tempo de descontos.

Os arsenalistas marcaram primeiro por Fransérgio, aos 20 minutos, mas nem um quarto de hora depois Thiago Santana empatou para os insulares, que jogaram como visitados na Cidade do Futebol, em Oeiras.

No segundo tempo, os minhotos voltaram a adiantar-se no marcador, por Trincão (56 minutos), mas dez minutos volvidos Thiago Santana bisava e voltava a igualar a partida.

Já nos descontos, quando o relógio marcava dois minutos para lá nos 90, Carlos Jr. garantiu os três pontos para o Santa Clara.

Com este desaire, os guerreiros viram o Sporting a ganhar terreno e a ficar a apenas três pontos do terceiro lugar, enquanto os açorianos são oitavos, com 33 pontos.