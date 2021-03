Carlos Pinto a caminho do Vilafranquense

Arnaldo Martins Hoje às 10:48 Facebook

Treinador está sem clube depois de ter orientado o Chaves. Vai suceder a João Tralhão no comando do 13.º classificado da Liga 2.

Carlos Pinto é um desejo antigo do Vilafranquense e está muito perto de ser oficializado como o novo treinador do atual 13.º classificado da Liga 2. No verão, o técnico esteve nos planos do clube, mas acabou por assinar contrato com o Chaves, experiência entretanto terminada porque os resultados no emblema transmontano não foram ao encontro das expectativas. Agora, segundo apurou o JN, é o nome mais forte para suceder a João Tralhão, treinador que deixou o comando técnico também por causa dos maus resultados.