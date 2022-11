Carlos Queiroz anuncia saída da seleção do Irão

JN Hoje às 13:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português comunicou a decisão através das redes sociais, um dia depois de os iranianos terem sido eliminados do Campeonato do Mundo.

A segunda passagem de Carlos Queiroz pelo Irão terminou esta quarta-feira, um dia depois de a seleção asiática se ter despedido do Mundial 2022.

O anúncio foi feito pelo treinador português, através das redes sociais.

PUB

"Rapazes e queridos amigos, no futebol não há essa coisa de vitórias morais, mas também não é contrário à moral quando não alcanças os teus sonhos, desde que tenhas dado o teu melhor com toda a vontade e mentalidade vencedora. Estou orgulhoso de vocês, foram mais uma vez brilhantes dentro e fora do campo. Foi uma honra e um privilégio fazer parte desta família futebolística. Acredito que merecem respeito, oferecendo credibilidade ao vosso país e aos adeptos de futebol. Desejo-vos alegria, paz, sucesso e saúde. Obrigado", escreveu Carlos Queiroz, de 69 anos.