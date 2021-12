Carlos Queiroz chama Salah para a Taça das Nações Africanas

JN/Agências Hoje às 18:04 Facebook

O português Carlos Queiroz, selecionador do Egito, divulgou esta quarta-feira a lista dos 25 jogadores convocados para a Taça das Nações Africanas (CAN), com o avançado Mohamed Salah, do Liverpool, a ser chamado.

Melhor goleador africano da história da Premier League, ao serviço do Liverpool, Mohamed Salah integra a seleção egípcia depois de a Federação Africana de Futebol (CAF) ter feito concessões aos clubes europeus.

A data oficial de disponibilização dos jogadores para as seleções participantes na CAN era, inicialmente, a de 27 de dezembro, mas a CAF adiou para 3 de janeiro, permitindo que Mohamed Salah participasse no "Boxing Day" em Inglaterra, frente ao Leicester (derrota por 1-0) e que defronte o Chelsea, no domingo, dia 2, na 21.ª jornada.

A surpresa da lista final de Carlos Queiroz é a ausência de Mohamed Magdy, conhecido como "Afsha", que acaba de vencer a Supertaça de África pelo Al-Alhy, do Cairo, e que marcou nas duas últimas finais da Liga dos Campeões de África, em 2020 e 2021, contra o Zamalek e os sul-africanos Kaizer Chiefs, respetivamente.

Os faraós, que estão entre as seleções favoritas à conquista da CAN, tal como a seleção anfitriã, dos Camarões, vão integrar o Grupo D, defrontando a Nigéria a 11 de janeiro, a Guiné-Bissau no dia 15, em Garoua, e o Sudão, a 19 de janeiro, em Yaoundé.

A competição vai decorrer nos Camarões entre 9 de janeiro e 6 de fevereiro, sendo a seleção do Egito a recordista continental, ao conquistar a CAN por sete vezes, a última em 2010.